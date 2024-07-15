В текущем году более 100 няганцев впервые узнали о наличии у себя сахарного диабета
В пяти случаях заболевание диагностировано в рамках диспансеризации. Медицинские работники БУ «Няганская городская поликлиника» не устают призывать население не реже, чем один раз в полгода проверять уровень сахара в крови, а также следить за своим самочувствием, ведь каждый из вновь выявленных пациентов проходил обследования с профилактической целью год и более назад.
«Предвестниками сахарного диабета являются: частое мочеиспускание, головокружение, чувство неутолимой жажды, потеря массы тела, необусловленная изменение питания, слабость, быстрая утомляемость, нарушение зрения, чаще в виде «белой пелены» перед глазами, онемение и покалывание в конечностях, ощущение тяжести в ногах и судороги икроножных мышц, медленное заживление ран, понижение температуры тела, а также долгое выздоровление после инфекционных заболеваний»,- рассказывает Маргарита Мусихина, врач-эндокринолог.
В настоящее время на диспансерном учете специалистов поликлиники с диагнозом сахарный диабет состоит более 3 тысяч человек. Преддиабетовое состояние – у более 5 тысяч.
В помощь няганцам с установленным диагнозом – Школа здоровья сахарного диабета, где пациентов, их родственников, а также лиц группы риска обучают здоровому образу жизни. Сегодня курс обучения здесь завершили более 400 человек. «Практически у 90% заболевших граждан и пациентов группы риска причинами нарушения обменных процессов, провоцирующих повышение уровня глюкозы в крови, стали ожирение, недостаточная физическая активность, неправильное питание. В свою очередь, успешными составляющими для восстановления правильного обмена веществ и предотвращения развития диабета являются своевременная корректировка образа жизни, пересмотр меню, занятия спортом, снижение массы тела и, конечно же, лекарственная терапия! Приходите в Школу здоровья, здесь мы научим каждого быть здоровым!», - призывает Маргарита Сергеевна.