С начала 2024 года более одной тысячи семей в Югре направили средства материнского капитала на образование детей
В 2024 году 1 237 югорских семей оплатили образование детей с помощью материнского капитала. Региональное Отделение СФР направило на эти цели более 73 миллионов рублей.
«Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого был получен сертификат, исполнится три года. Исключением является оплата образовательных услуг по реализации программ дошкольного образования, а также оплата других расходов, сопутствующих получению дошкольного образования (таких как содержание, присмотр или уход). В этом случае маткапиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, в связи с рождением которого был предоставлен сертификат», – рассказала заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Материнский капитал в рамках направления на образование можно направить, в частности, на:
– оплату образовательных услуг в организации либо у индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление данной деятельности;
– оплату содержания ребенка, присмотра и ухода за ним в организации или у индивидуального предпринимателя, который имеет лицензию на осуществление данного вида деятельности;
– оплату проживания и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией на время обучения.
На момент начала обучения ребенок должен быть младше 25 лет. Организация или индивидуальный предприниматель, которые предоставляют образовательные услуги, должны находиться на территории России и обязательно иметь соответствующую лицензию на оказание таких услуг
Подать заявление о распоряжении маткапиталом можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре.
С подробной информацией о том, как получить и куда направить материнский капитал, можно познакомиться на сайте Социального фонда России: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/msk/ .
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, позвонив по телефону: 8 800 10 000 01 (звонок бесплатный).
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре