Гектар земли можно будет бесплатно получить в Белоярском и Березовском районах
Белоярский и Березовский районы включили в программу «Гектар Арктики». Соответствующий законопроект одобрило Правительство РФ.
Программа «Гектар Арктики» предоставляет возможность получить бесплатно земельный участок площадью до одного гектара в Арктической зоне России для строительства жилья или ведения бизнеса. В марте 2024 года Белоярский и Березовский районы Югры вошли в состав Арктической зоны, и авторы законопроекта посчитали необходимым распространить на эти территории программу «Гектар Арктики». Это, по их мнению, поможет предотвратить отток населения с северных территорий. Правительство РФ поддержало законопроект, но с условием доработки документа с учетом замечаний кабмина. Закон может вступить в силу не ранее 1 августа 2025 года.
Программа начала действовать в РФ с 1 августа 2021 года.