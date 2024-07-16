Главный гериатр Югры назвала ранние признаки деменции
Деменция - распространенная проблема среди людей пожилого и старческого возраста. По данным ВОЗ, сейчас 50 миллионов человек в мире страдают старческим слабоумием, и, по прогнозам организации, в 2030 году их число может превысить 80 миллионов, а в 2050 году – 150 миллионов. «Сначала симптомы деменции могут не привлекать особого внимания окружающих. Ранние признаки деменции зависят от ее вида и могут сильно отличаться у разных больных. Но есть некоторые симптомы, которые нельзя оставлять без внимания», - отмечает главный гериатр Югры Эльза Гирфанова.
По словам специалиста, в первую очередь, стоит обратить внимание на трудности с кратковременной памятью. Нарушения кратковременной памяти у больного деменцией происходит из-за необратимого повреждения связей между нейронами или самих нейронов, а также из-за изменения способа функционирования нервных клеток.
«На ранних стадиях деменции может измениться поведение больного. К таким изменениям относят: повторяющиеся вопросы и действия; бесцельное хождение по комнате; тревога и беспокойство; недоверие и подозрительное отношение к окружающим. Люди с деменцией часто задают одни и те же вопросы или повторяют одно и то же действие», - поясняет врач.
Частые симптомы деменции - тревога и беспокойство. Иногда они могут принимать форму агрессии. Наиболее распространенными проявлениями тревожного поведения являются крики и ненормативная лексика.
Люди с деменцией часто страдают от нарушения сна. Проблемы включают в себя: уменьшение продолжительности ночного сна, позднее засыпание или раннее пробуждение, бодрствование по ночам и чрезмерная сонливость днём. Иногда больные просыпаются посреди ночи с чувством тревоги и беспокойства. Со временем расстройство сна и нарушение циркадных ритмов могут усилиться.
Признаками деменции являются частые перепады настроения с эмоциями низкой интенсивности, влияющими на поведение. По мере прогрессирования слабоумия люди могут часто грустить, хандрить, раздражаться и злиться.
«Для раннего выявления проблем с памятью и вниманием у пожилого человека очень важна роль детей и родственников, которые могут первыми заметить начальные проявления когнитивных нарушений и вовремя обраться к специалисту», - резюмирует Эльза Олеговна.
По ее словам, для сохранения здоровья мозга важно сохранять высокий уровень физической и умственной активности, следить за артериальным давлением и своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.