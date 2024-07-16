В Югре Росгвардия поблагодарила жителей села Батово за гуманитарную помощь участникам СВО
От имени начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковника полиции Евгения Симакова военнослужащие и сотрудники тероргана вручили более 70-ти благодарственных писем жителям села Батово, которые совместно с волонтёрской группой «ZOV86Югра. Тепло из дома на фронт» отправляют посылки в зону проведения специальной военной операции.
«Ваша активная гражданская позиция, неравнодушие к судьбе народа и его защитников – пример истинного патриотизма и любви к Родине», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
С начала СВО батовчане активно собирают теплые вещи, изготовленные своими руками, – вязаные носки, жилетки, нательное бельё, а также медикаменты, и передают посылки на фронт своим землякам. В благотворительном мероприятии жители автономного округа участвуют целыми семьями. В Батово каждая семья помогает фронту. Есть здесь целый цех по переработке шерсти, батовчане сами собирают или покупают шерсть и прядут из нее нитки, а затем вяжут.
«На основании информации о потребностях мы передаем югорчанам одежду, лекарства, маскировочные сети и другое, но самое главное – мы передаем ребятам тепло наших сердец», – говорит Елена Ситникова, руководитель волонтерской группы «ZOV86Югра. Тепло из дома на фронт».