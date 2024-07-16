В Югре Росгвардия поблагодарила жителей села Батово за гуманитарную помощь участникам СВО

Деменция - распространенная проблема среди людей пожилого и старческого возраста. По данным ВОЗ, сейчас 50 миллионов человек в мире страдают старческим слабоумием, и, по прогнозам организации, в 2030 году их число может превысить 80 миллионов, а в 2050 году – 150 миллионов.