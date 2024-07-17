Ханты-Мансийск попал в десятку городов-лидеров по объемам ввода жилья
Столица Югры заняла 8 место в рейтинге городов России по объему введенного жилья в 2023 году на одного жителя. Исследование подготовлено Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата.
Всего в Ханты-Мансийске в 2023 году ввели в строй 130,8 тысяч квадратных метров жилья. Это 1,18 квадратных метра на одного жителя. По данному показателю столица региона занимает 8 позицию в рейтинге (города проранжированы по душевому объему введенного жилья в 2023 году).
Сургут занял 75 строчку с показателем 0,46 квадратных метра на одного жителя (при этом всего в строй введено 192,3 тысяч квадратных метров жилья), Нижневартовск – 91 место с показателем 0,21 квадратных метра на одного жителя (всего введено 60,6 тысяч квадратных метров жилья).
Всего в 2023 году в России введено более 110 миллионов квадратных метров жилья. Больше всего жилья в расчете на одного человека строится в Краснодаре, Новороссийске и Черкесске, меньше всего — в Мурманске, Братске и Петропавловске-Камчатском. В лидерах по объемам возведения также Москва и Санкт-Петербург.
Напомним также, что Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск вошли в число городов-лидеров по уровню зарплат в отраслях.