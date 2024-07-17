В Службе крови новое оборудование
В лаборатории отделения переливания крови БУ «Окружная клиническая больница» поставлено и введено в работу новое оборудование для типирования крови пациентов и доноров, позволяющее ускорить лабораторные иммуногематологические исследования H-500. Аппарат не только определяет антитела, но и их количество. «Мы обследуем беременных женщин с отрицательным резус-фактором, которые попадают в группу риска по развитию гемолитической болезни плода. Женщине определяют наличие анти-D антител. Аппарат способен определить: в каком количестве находятся эти антитела в крови. «Это необходимо знать акушерам-гинекологам для дальнейшего обследования пациентов», - говорит заведующая отделом комплектования донорских кадров отделения переливания крови, врач-трансфузиолог Елена Власова.
Анализатор выполняет подбор «донор-реципиент». Специалист можем загрузить 10 пробирок донорской крови одной группы и 1 пробирку крови реципиента, пробирки исследуются и подбирается самый подходящий донор с учетом фенотипов. На борту аппарата до недели хранятся реактивы, а это значит в течение недели специалисты Службы крови могут непрерывно использовать оборудование в любое время суток, даже при срочных поступлениях.
Комплексное иммуногематологическое исследование крови пациентов и доноров, полностью автоматизированный рабочий процесс - золотой стандарт лабораторных исследований!