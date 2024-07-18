С начала 2024 года Отделение СФР по ХМАО – Югре оплатило северянам более 400 тысяч электронных больничных
С начала года Отделение СФР по ХМАО – Югре оплатило северянам 420 тысяч пособий по электронным больничным на сумму более 9 миллиардов 373 миллионов рублей.
Право на оплату больничных имеют граждане, которые трудоустроены официально. Также на пособие могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, которые добровольно застраховались по обязательному социальному страхованию и самостоятельно уплатили за себя взносы в Отделение СФР. Возможность получения выплаты есть и у сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам при условии, что в 2023 году сумма уплаченных страховых взносов составила не менее 346 356 рублей.
Размер пособия зависит от среднего заработка за предыдущие два года и страхового стажа работника. Если человек трудится 8 и более лет, то выплата составит 100 % среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, менее 5 лет — 60%. В случае, когда уход осуществляется за ребенком до 7 лет включительно, то выплата пособия будет в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа.
«Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается проактивно на основании электронного больничного листа, то есть гражданам не надо никуда обращаться. После того, как медучреждение закрывает больничный, ОСФР по ХМАО – Югре направляет работодателю запрос на предоставление данных для назначения пособия. Средства перечисляются в течение 10 рабочих дней после получения от работодателя необходимых сведений», – рассказала Ольга Галюк заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в региональный контакт-центр Отделения СФР по ХМАО – Югре, позвонив по телефону: 8-800-100-00-01 (круглосуточно).
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре