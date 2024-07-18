Нижневартовские реаниматологи спасли пациента со стопроцентным поражением лёгких
В отделение анестезиологии-реанимации №2 БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» поступил мужчина с резко прогрессирующей дыхательной недостаточностью. Из анамнеза: Пациент работал в Нижневартовске вахтовым методом, занимался ремонтом техники в неотапливаемом гараже при низких температурах. На следующее утро у него поднялась температура до 39-40 градусов, появился кашель с мокротой и чувство тяжести при дыхании. Самостоятельные попытки лечения в течение трёх дней не принесли улучшения.
«Длительное переохлаждение на фоне сниженного иммунитета вызвало осложнение в форме двусторонней пневмонии. Учитывая состояние пациента, быстрое нарастание дыхательной недостаточности, результаты лабораторных методов исследования, пациент был переведён на искусственную вентиляцию легких с максимальной фракцией кислорода – 100», – рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Екатерина Ершова.
Очень быстро у мужчины развился острый респираторный дистресс-синдром, характеризующийся быстрым началом широкого воспалительного процесса в лёгких. Врачи назначили массивную антибактериальную терапию, но ситуация осложнялась ещё и устойчивостью микроорганизмов к антибактериальным препаратам, полиорганной недостаточностью. Через несколько сеансов экстракорпоральных методов детоксикации, позволяющих разделять кровь на компоненты для её очищения и последующего возврата пациенту, дыхательная функция начала восстанавливаться. Врачи выполнили трахеостомию, тем самым вывели пациента в сознание, и он смог общаться с персоналом.
Постепенно все системы организма пришли в норму, и через 24 дня мужчину отлучили от аппарата искусственной вентиляции лёгких и перевели в пульмонологическое отделение. Реабилитация в пульмонологическом отделении заняла ещё неделю. После контрольной компьютерной томографии мужчину выписали, и он благополучно вернулся домой.