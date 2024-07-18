Росгвардия проводит тренировки на объектах образования в Югре
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с представителями аппарата Антитеррористической комиссии города Сургута провели учебную тренировку по отработке действий при угрозе совершения преступлений террористической направленности на объектах образования.
Мероприятие прошло на базе детского сада № 41 «Рябинушка». По легенде учений около десяти утра неизвестный гражданин пытался пронести на территорию объекта подозрительный предмет.
Работником службы безопасности по камерам видеонаблюдения своевременно был замечен мужчина. Он нажал кнопку тревожной сигнализации и доложил персоналу учреждения о нарушителе. На место происшествия незамедлительно выдвинулись ближайшие экипажи вневедомственной охраны Росгвардии.
Стражи правопорядка оцепили территорию детского сада и осуществили задержание условного преступника.
Задачи по отражению нападения на объект образования были выполнены в полном объеме. Эксперты дали положительную оценку действиям сотрудников Росгвардии, персонала учреждения и частной охранной организации.
Мероприятия по проверке объектов образования автономного округа продолжаются.