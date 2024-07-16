Руслан Кухарук с рабочим визитом посетил Донецкую Народную Республику
В течение трех дней, 14-16 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук работал в Донецкой Народной Республике.
Цели рабочей поездки - обсуждение дальнейшего сотрудничества региона с республикой и подшефным городом Макеевкой, доставка гуманитарной помощи военнослужащим из Югры.
В первый день в Донецке временно исполняющий обязанности губернатора Югры встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. По итогам встречи участники подписали соглашение о сотрудничестве, в котором закреплены договоренности по восстановлению и строительству объектов жилья и инфраструктуры в городском округе Макеевка Донецкой Народной Республики, гуманитарному, культурному сотрудничеству, другим направлений партнерства.
Руслан Кухарук подчеркнул, что за два года сотрудничества между Югрой и Макеевкой сложились крепкие отношения, подтверждение реальными результатами и гуманитарными проектами. «По мнению югорчан, Макеевка — 23-й муниципалитет Югры. Подписанный сегодня документ выступает залогом взаимных обязательств о развитии подшефной территории до 2030 года. Это ориентир на дальнейшее планирование объектов строительства, социальной и транспортной инфраструктуры», – сказал Руслан Кухарук.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Югра одной из первых среди регионов России включилась в сотрудничество с республикой. «В 2017 году было подписано соглашение с общественной палатой Югры. Во время проведения специальной военной операции ДНР получила серьезную поддержку от автономного округа. Мы благодарны вам за оказанную помощь, которая отражается на жизни наших граждан. Мы видим положительные изменения в школах, больницах, ремонтируются дороги, и мы понимаем, что Югра серьезно подходит к оказанию помощи», – подчеркнул Денис Пушилин.
Далее участники встречи обсудили результаты реализации специального инфраструктурного проекта за 2022-2024 годы. «За эти годы было отремонтировано более двухсот объектов. Не смотря на то, что город непростой – один из самых больших населенных пунктов ДНР, который остается под обстрелами. Поэтому спасибо за вашу помощь, работа оказывается системно», – сказал председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.
Говоря о приоритетах дальнейшей работы, Руслан Кухарук одним из важных объектов назвал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Проектируемый сейчас регионом-шефом спортивный центр - объект республиканского значения, будет рассчитан на проведение спортивных турниров российского и международного уровня.
«Город, на протяжении 10 лет находящийся под обстрелами, постепенно переходит к мирной жизни. Сейчас мы уже говорим про строительство новых объектов. Югра ведет работу над проектированием физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором планируют проводить всероссийские и международные турниры», - отметил Руслан Кухарук.
Отметим, что в рамках шефской помощи планы по восстановлению и строительству объектов жилья и социальной инфраструктуры в Макеевке Донецкой Народной Республики сформированы на период 2024-2030 годов.
В 2024 году – это ремонт 18 помещений пищеблоков в образовательных организациях (11 школах и 7 детских садах), а также ремонт городского дворца культуры имени Василия Георгиевича Джарты. Кроме того, югорчане обустраивают 5 спортивных площадок и поле для мини-футбола в школах города. До конца года будут отремонтированы 27 объектов электроснабжения, заменены 500 светильников уличного освещения.
В этом году завершится выполнение проектных и изыскательских работ на новой силовой подстанции 35/6 кВ «Чайкино», реконструкция 7 действующих распределительных пунктов 6 кВ. До конца 2024 года будет организован отдых, оздоровление, социально-медицинская реабилитация тысячи детей из Макеевки - они смогут отдохнуть и пройти процедуры оздоровления в Краснодарском крае и Югре.
Также в ходе поездки совместно с главой Макеевки Владиславом Ключаровым врио губернатора посетил социально значимые объекты города, которые реконструируются силами Югры.
Департамент внутренней политики