Руслан Кухарук пообщался с югорскими бойцами, проходящими лечение в военном госпитале Ростова-на-Дону
В ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук встретился с добровольцами Гуманитарного Добровольческого Корпуса, которые оказывают помощь военному госпиталю, а также навестил югорчан, которые получают медицинскую помощь.
Новый руководитель региона передал бойцам посылки от югорчан и пожелал скорейшего выздоровления. Также в ходе посещения военного госпиталя Руслан Кухарук узнал у военнослужащих о том, какие у них есть вопросы и пожелания, касающиеся оказания медпомощи и поддержки членов их семьи. Югорские бойцы рассказали, что медицинская помощь в госпитале им оказывается на отличном уровне, поддержку и внимание оказывают добровольцы Гуманитарного Добровольческого Корпуса.
Руслан Кухарук также пообщался с добровольцами ГДК, которые сегодня работают в госпитале Ростова-на-Дону. Напомним, в декабре 2023 года ГДК запустил миссии в военных госпиталях. Добровольцы помогают персоналу военных госпиталей, раненым военным в Белгородской, Воронежской, Ростовской областей, Луганской Народной Республики – всего семь госпиталей.
Добровольцы помогают персоналу госпиталя в приеме раненых, передвижению и размещению их в различных корпусах и отделениях госпиталя, составлению необходимой документации, моральной поддержке бойцов, выполнению гигиенических процедур, питанию. Каждому военнослужащему – югорчанину вручается набор первой необходимости «Югра солдату», содержащий нательное белье, обувь, куртку, сотовый телефон, средства гигиены, тапочки, спортивный костюм и другие необходимые вещи.
На сегодняшний день в деятельности по оказанию помощи бойцам, получившим ранения, а также медперсоналу заняты участники социального проекта «Доброслужащий».
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры подчеркнул важность несения гуммиссии. Руслан Кухарук успел лично увидеть, как добровольцы ГДК работают в регионе, узнать об их деятельности, а теперь убедился в том, что помощь волонтеров неоценима и в зоне проведения специальной военной операции.
«Наши врачи, муниципальные и государственные служащие по зову сердца, своей внутренней позиции, берут отпуск, чтобы приехать сюда. Здесь они объединены в одну бригаду, которая помогает восстанавливать территории от завалов и прилетов, ведет строительно-монтажные работы. Очень приятно, что сложилась такая добрая традиция. Сегодня те, кто развивает муниципалитеты автономного округа на местах, вносят свой вклад и в развитие нашей общей Победы», – отметил Руслан Кухарук.
Медицинские работники военного госпиталя Ростова-на-Дону со своей стороны поблагодарили Руслана Кухарука за помощь, которую оказывает регион, высоко отметив системность и дисциплинированность в работе добровольцев ГДК.
Добровольцы Гуманитарного Добровольческого Корпуса работают в госпитале Ростова-на-Дону с 1 декабря 2023 года. За это время волонтеры получили признание и доверие как со стороны медперсонала, так и бойцов, которые проходят здесь лечение.
Отметим, что с 2022 года Гуманитарным Добровольческим Корпусом в зону СВО направлено 1 900 тонн груза для военных и воинских частей, включая адресные посылки. Мирному населению добровольцами ГДК переданы 2 200 тонн гумпомощи.
Ежегодно к деятельности АНО «ГДК» присоединяются добровольцы с разных регионов и стран. Так, например, в гуманитарной миссии в ЛНР и ДНР на сегодняшний день приняли участие 1250 добровольцев из 47 регионов России, а также Республики Беларусь и Японии. С апреля 2022 года ГДК реализуется уникальный для Российской Федерации проект по работе постоянно действующей гуманитарной миссии, в которой добровольцы живут и осуществляют помощь в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Департамент внутренней политики