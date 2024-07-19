В Ханты-Мансийске подготовили новую партию гуманитарной помощи для участников СВО

В ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук встретился с добровольцами Гуманитарного Добровольческого Корпуса, которые оказывают помощь военному госпиталю, а также навестил югорчан, которые получают медицинскую помощь.