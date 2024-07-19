В Ханты-Мансийске подготовили новую партию гуманитарной помощи для участников СВО
Необходимую технику и запчасти для военнослужащих отправят из Ханты-Мансийска в зону СВО. Об этом сообщает телеканал «Югра».
Всего будет отправлено две машины высокой проходимости, маскировочные сети, окопные печи, дроны, запчасти для автомобилей и другая необходимая амуниция. Также бойцы получат адресные посылки и письма из дома.
Груз сформировали при поддержке депутатского корпуса Югры и всех неравнодушных жителей округа.
«Был большой заказ на РЭБ, автомобили, масксети. Всё что нужно на передовой. Сегодня грузимся. 20 числа груз будет на месте. Сегодня отправляем 46 и 47 машины. До 50 машин осталось всего три. Я думаю, мы перешагнём этот рубеж. Ребятам нужна техника», — говорит депутат Думы Югры Анатолий Дубовик.