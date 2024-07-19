Стали известны эксперты всероссийской смены «Спорт и здоровый образ жизни» образовательного форума ТИМ «Бирюса» платформы Росмолодёжь.События
С 12 по 17 августа в Красноярской области пройдёт всероссийская смена «Спорт и здоровый образ жизни» образовательного форума ТИМ «Бирюса» платформы Росмолодёжь.События. На площадке соберутся спортсмены разных видов спорта, в том числе представители уличной спортивной культуры и экстремального направления.
Образовательная программа смены подготовлена для всех специалистов, причастных к спортивной индустрии. В её разработке приняли участие представители федеральной программы по развитию уличных культур, современных и экстремальных видов спорта «Уличная классика» и всероссийского проекта по подготовке кадров в индустрии спорта «СпортБаза».
В ходе программы эксперты поделятся своим опытом на лекциях, мастер-классах и панельных дискуссиях. Участники смогут посетить форматы от выдающихся специалистов сферы, среди которых руководитель проекта «Уличная классика», президент Союза экстремальных видов спорта Шмонин Иван. На своих лекциях он расскажет о том, как создавать молодёжные сообщества в регионах и принимать необходимые инфраструктурные решения. После встречи с экспертом участники сформируют представление о том, как создать свой проект, привлечь в него людей и государственное финансирование.
Член молодёжной палаты экспертного совета Комитета Государственной Думы по здравоохранению, кандидат медицинских наук, врач, Королёв Павел расскажет участникам о здоровом образе жизни, современных трендах и ограничениях. Молодые люди смогут больше узнать о современных подходах к определению здоровья и сформируют чек-лист здорового образа жизни.
Исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов России и Ассоциации студенческого баскетбола, председатель комиссии по массовому спорту Общественного совета при Федеральном агентстве по делам молодёжи Крюков Сергей поделится опытом с участниками на лекциях о развитии студенческого спорта. Итогом работы с экспертом станут знания о функционировании спортивных клубов и правилах работы с болельщиками.
Официальным гостем всероссийской смены «Спорт и здоровый образ жизни» станет телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», лауреат премии правительства России Дмитрий Губерниев. Участники смогут познакомиться с Дмитрием, послушать его лекцию и принять участие в открытом диалоге.
По окончании всероссийской смены «Спорт и здоровый образ жизни» у участников сформируется представление о том, как продвигать уличную культуру и экстремальные виды спорта. Молодые люди узнают о строительстве объектов и создании инфраструктуры для спортсменов, а также смогут полностью погрузиться в тему организации мероприятий и масштабных событий как регионального, так и всероссийского уровней.
Напомним, что всероссийский образовательный форум ТИМ «Бирюса» пройдёт в Красноярском крае с 4 августа по 11 сентября в формате пяти смен. Регистрация на форум открыта на платформе Росмолодёжь.События.
Подробная информация о форуме ТИМ «Бирюса» — на официальном сайте timbiryusa.ru, во ВКонтакте или в Telegram-канале.