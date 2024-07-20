В Москве прошел Круглый стол специалистов скорой медицинской помощи
Темой обсуждения стало «Совершенствование правового регулирования организации оказания скорой медицинской помощи в Российской Федерации». Мероприятие собрало первого заместителя руководителя фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации Николая Коломейцева, депутатов Государственной Думы, представителей различных политических партий, федеральные и исполнительные органы власти, экспертов в области здравоохранения, а также руководителей и сотрудников медицинских учреждений и общественных деятелей, представителей общественных организаций, активно работающих в области здравоохранения.
Круглый стол стал площадкой для обсуждения ключевых проблем и выработки стратегических решений, направленных на улучшение качества и доступности скорой медицинской помощи для населения. Предложения по совершенствованию службы скорой медицинской помощи от Ханты-Мансийского автономного округа представил главный специалист по скорой медицинской помощи Департамента здравоохранения Югры, главный врач БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи», к.м.н. Юнус Салманов. В частности, была отмечена необходимость совершенствования следующих вопросов:
Выделение в структуре Национального проекта «Здравоохранение» самостоятельного проекта «Развитие системы оказания скорой медицинской помощи»; утверждение «Положения об организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи и медицинской эвакуации» в новой редакции; включение в перечень должностей получающих специальную социальную выплату должности водителя автомобиля скорой медицинской помощи, фельдшера кабинета подготовки к работе медицинских укладок, старшего фельдшера; организация оказания скорой медицинской помощи на основе клинических рекомендаций и др.
Участники Круглого стола в основном отметили единые основные направления развития службы в стране. Результаты обсуждения станут основой для формирования комплекса мер, направленных на модернизацию системы скорой медицинской помощи в России.