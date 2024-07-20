Руслан Кухарук наградил победителей заплыва X-WATERS UGRA 2024
В своем телеграм-канале врио губернатора Югры Руслан Кухааук рассказал, что посетил сегодня в Ханты-Мансийске два больших события. Первое — «ПикникХМ» — это семейный фестиваль, выросший из мечты местной жительницы Валентины Киселевой и ставший доброй традицией.
Городской пикник в этом году прошел в восьмой раз и собрал почти 20 000 человек, причем многие специально приезжают на фестиваль семьями и командами из других городов.
«Автор идеи пикника Валентина Киселева говорит, что это рекордная цифра. Можно считать рекордом и количество участников, которые развернули на Иртышской набережной площадки для гостей. Это — 200 компаний, предпринимателей, молодежных, творческих, спортивных объединений. Успел побывать в лектории под открытым небом на выступлении общества «Знание», с удовольствием познакомился с мастерами народного творчества, предпринимателями, которые развивают локальные бренды. Масштаб события раскрывает замысел фестиваля — дать каждому почувствовать, что он может сделать что-то хорошее и значимое», — отметил глава региона.
Второе событие, которое посетил руководитель автономного округа, — заплыв X-WATERS UGRA 2024. Ханты-Мансийск принимает международную серию заплывов на открытой воде уже в третий раз. В этом году рекордное количество участников и здесь — 241 человек, среди которых 123 югорчанина.
Место старта — точка у моста «Красный Дракон», визитной карточки столицы Югры. Накануне 20 участников уже преодолели самую большую дистанцию — 25 километров по Иртышу, финишировав спустя 4-5 часов в деревне Белогорье.
«Поздравил участников самого массового заплыва — 128 человек успешно преодолели дистанцию в два километра. Организатор X-WATERS UGRA Антон Пилипас подчеркивает, что участники заплыва — это любители, которые показывают результаты на уровне олимпийских чемпионов. Каждый год число участников турнира растет, и это — главное подтверждение того, что такие состязания — востребованы», — написал Руслан Кухарук.
Он подчеркнул, что и «ПикникХМ», и X-WATERS UGRA проводятся по инициативе неравнодушных жителей, которым помогает большая команда — в том числе правительство округа, администрация Ханты-Мансийска.
«Но первыми важность своих идей отстаивали именно сами горожане – вместе с друзьями и единомышленниками. Сегодня получил приглашение на еще одно событие, которое полностью придумано хантымансийцами, — фестиваль «Местные». Организаторы говорят, что цель их проекта — познакомить горожан с местом, в котором они живут. Налаживать связь с городом хантымансийцы будут через мастер-классы, маркет местных мастеров, показ спектакля от «Театра горожан» и другие активности. Такая добрая инициатива может быть реализована в каждом городе Югры», — отметил Руслан Кухарук.