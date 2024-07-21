В Югре появится инвестиционный хаб для застройки труднодоступных территорий
В ходе рабочей поездки в Нижневартовский район временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук положительно оценил предложение привлечь девелоперов для расселения жилья в труднодоступных районах.
Руслан Кухарук поручил создать инвестиционный хаб для застройки территорий, куда сложно привлечь инвесторов по причине их удалённости и отсутствия логистических схем.
С предложением о привлечении инвесторов, которые бы строили дома в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе, выступил глава Нижневартовского района Борис Саломатин.
«Вы сейчас подтверждаете, что на самом деле не вытянуть строительство небольшим населенным пунктам с учетом стоимости, которая есть, с учетом отсутствия экономического интереса застройщиков к реализации проектов по строительству жилья», — отметил Руслан Кухарук.
По его словам, даже если речь идёт о гарантированном приобретении жилья для социальных нужд в рамках окружных и муниципальных программ, не всегда застройщики готовы зайти на территорию.
«Но увязка в совокупности с экономически интересными проектами, увязка с другими, скажем так, лотами по выгодам наших муниципалитетов — это решение проблемы», — отметил глава региона, поблагодарив Бориса Саломатина за системный и стратегический подход к решению проблемы вместе с округом.
Ранее мы сообщали, что Руслан Кухарук в Нижневартовском районе обсудил коммунальные проблемы и успехи муниципалитета.