Вневедомственной охране посвящен очередной выпуск авторской программы «Югра – территория безопасности. Росгвардия»
В Ханты-Мансийске сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с представителями окружной телерадиокомпании «Югра» подготовили очередной выпуск ежемесячной авторской программы «Югра – территория безопасности. Росгвардия», посвященной служебно-боевой деятельности сотрудников вневедомственной охраны.
Начальник пресс-службы территориального Управления подполковник полиции Наталья Васильченко и шеф-редактор ОТРК «Югра» Антон Войтович встретились с временно исполняющим обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по ХМАО – Югре полковником полиции Константином Хохряковым, который рассказал о специфике деятельности подразделения и о вызовах, с которыми приходится сталкиваться росгвардейцам по долгу службы.
А начальник Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны старший лейтенант полиции Дмитрий Сусленков поделился со съемочной группой современными техническими средствами и каналами связи, используемыми Росгвардией для услуг охраны. Кульминацией съемочного процесса стал учебный выезд группы задержания по сигналу «Тревога» на охраняемом объекте.
«В очередном выпуске авторской программы «Югра – территория безопасности. Росгвардия» отражены особенности служебно-боевой деятельности одного из крупных подразделений нашего ведомства – вневедомственной охраны, сотрудники которого обеспечивают безопасность охраняемых объектов и порядок на улицах автономного округа», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.