Дети из кризисных семей выпустят собственную коллекцию кастомизированной одежды
Показ первой коллекции состоится 27 июля на территории новой набережной Ханты-Мансийска в районе скейт-парка.
В благотворительную организацию «Фавор» жители Ханты-Мансийска регулярно приносят свою одежду в помощь нуждающимся. Для хранения вещей в центре выделена целая комната.
«К счастью, в нашем городе много людей, имеющих доброе сердце, и желающих помочь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Поэтому в «Фаворе» на данный момент накопилось большое количество одежды, и мы подумали, что было бы здорово использовать ее в терапевтических программах хобби-клуба «Рубикон» для детей из кризисных семей, а также столкнувшихся с травмирующими событиями», - отметила руководитель кризисного центра Ольга Лажинцева.
Юным хантымансийцам, посещающим хобби-клуб, предложили дать вторую жизнь вещам, которые хранятся в центре: разработать собственную кастомизированную коллекцию одежды и представить ее жителям окружной столицы.
Вторую неделю ребята трудятся над собственной линейкой одежды, разрабатывают уникальные дизнайны, наполненные особым смыслом. Это дает детям не только полный полет фантазии и возможность раскрыть свои творческие способности, но и приучает их к коллективному труду.
Первый показ молодых дизайнеров пройдет на сцене новой набережной Ханты-Мансийска 27 июля в 15:00. В качестве моделей в нем примут участие сами «рубиконовцы», а также социально активные жители города.
По задумке организаторов, коллекция после показа будет выставлена на продажу, а деньги с ее реализации пойдут на строительство детской терапевтической площадки. Часть вырученных средств пополнит бюджет хобби-клуба «Рубикон», и авторы коллекции коллективно примут решение на что их потратить.
PR-служба Благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан «Фавор» ХМАО-Югры