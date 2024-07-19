Григорий Ледков встретился с представителями Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Свердловской области
В Ивдельском городском округе состоялась встреча президента Ассоциации Григория Ледкова с представителями Региональной общественной организации «Ассоциация коренного малочисленного народа Севера Свердловской области манси».
Во встрече приняли участие вице-президент Ассоциации Владимир Климов, глава Ивдельского городского округа Владимир Михель, председатель Думы Ивдельского городского округа Татьяна Кузьмина, президент Ассоциации коренного малочисленного народа Севера Свердловской области Анастасия Анямова, а также представители коренных малочисленных народов Севера проживающие и ведущие традиционную хозяйственную деятельность на территории Ивдельского городского округа.
Григорий Ледков рассказал о деятельности всероссийской Ассоциации в сфере реализации прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, разработанных законопроектах, достигнутых результатах и дальнейших планах законотворческой работы, а также о выстроенной работе по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти, в ведении которых находятся вопросы традиционной природопользования коренных малочисленных народов. Представив основные направления деятельности Ассоциации, Григорий Ледков рассказал о реализации флагманских проектов Ассоциации в сфере образования, сохранения традиционной культуры и родных языков.
Вице-президент Ассоциации Владимир Климов рассказал о работе и проектах Фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и о деятельности Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр».
Анастасия Анямова рассказала о работе общественной организации и о дальнейших планах работы по ее развитию.
Кроме этого, в ходе переговоров с Главой и председателем Думы Ивдельского городского округа и были обсуждены вопросы социально-экономической и культурной поддержки и развития народа манси, ведущие традиционный образ жизни.
«Сегодня состоялась встреча представителей коренных малочисленных народов Севера Ивдельского городского округа с президентом всероссийской Ассоциации Григорием Ледковым. Встреча с представителями всероссийской Ассоциации прошла впервые и это очень важное для нас событие. На собрании обсуждались вопросы и проблемы осуществления традиционной охоты, оформления и закрепления охотничьих угодий, социального и пенсионного обеспечения, а также вопросы и специфика взаимодействия малочисленных народов с горнодобывающими компаниями ведущие свою деятельность на территориях проживания народа манси. Григорий Петрович подробно рассказал нам о законодательном обеспечении прав малочисленных народов на федеральном уровне и о той важной законодательной работе, которая ведется Ассоциацией на сегодняшний день. Представители нашего народа мало погружены и осведомлены о тех преференциях и социальных гарантиях, которые закреплены на федеральном уровне для коренных малочисленных народов Севера, потому что большая часть нашего народа проживает в отдаленных труднодоступных местах - в лесу и сегодняшняя встреча дала нам возможность получить нужную для нас информацию, которой мы не владели до этой встречи.
Мы очень рады и довольны встречей с Григорием Петровичем Ледковым и Владимиром Геннадьевичем Климовым и ждем их вновь в гости, чтобы посетить традиционные места проживания манси. Готовы к дальнейшему сотрудничеству и плодотворной работе», - поделилась президент Региональной общественной организации «Ассоциация коренного малочисленного народа Севера Свердловской области манси» Анастасия Анямова.
Ассоциация КМНС и ДВ РФ