Производственную практику в городской больнице проходят 117 студентов
Ежегодно в летний период будущие врачи и медицинские сестры проходят производственную практику в подразделениях БУ «Лангепасская городская больницы». В 2024 году количество практикантов впервые достигло отметки в 117 человек. Главный врач Александр Нохрин встретился с учащимися, чтобы рассказать о перспективах трудоустройства в учреждение.
85 человек из числа практикантов – это будущие медицинские сестры, 50 из которых обучаются в рамках проекта «Учим дома». Еще 32 студента – будущие врачи, которые получают образование в разных вузах страны. География учащихся обширна: Сургут, Ханты-Мансийск, Томск, Санкт-Петербург, Смоленск и Тюмень. Все, проходящие практику студенты – выпускники школ города Лангепаса. «Такое количество будущих медиков – результат роста престижа профессии и совместной профориентационной работы больницы и школ города. Мы с нетерпением ждем возвращения будущих специалистов в родной город для пополнения рядов медицинских работников», – отметил главный врач.
На встрече также присутствовали: заместитель главного врача по медицинской части Максим Муратов, заместитель главного врача по экономике и финансам Елена Крючкова и главная медицинская сестра Ольга Прасова. Они ответили на вопросы студентов об особенностях и преимуществах работы в городской больнице. «Меня определили в отделение анестезиологии и реанимации в качестве помощника процедурной медицинской сестры. Практика длилась 3 недели и за этот период у меня была возможность продемонстрировать свои знания на практике. Медицинский персонал оказывал мне поддержку, помогая адаптироваться к новому месту, разъясняя все нюансы выполняемых манипуляций», – поделилась своими впечатлениями Виктория Исмагилова, студентка 3 курса Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова И.П.