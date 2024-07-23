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Росгвардия обеспечила безопасность летнего фестиваля «ПикникХМ» в Югре

23.07.2024

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре обеспечили охрану общественного порядка в период проведения   ежегодного фестиваля «ПикникХМ», состоявшегося в минувшие выходные на набережной реки Иртыш в городе Ханты-Мансийске.

Летний праздник «ПикникХМ» установил новый рекорд посещаемости и собрал около 20 тысяч жителей окружной столицы и гостей из  других регионов и стран.

Перед началом проведения мероприятий сотрудники ОМОН «Стерх» территориального Управления  совместно с кинологом обследовали места    массового скопления граждан.  

Кроме этого, были организованы посты охраны правопорядка из числа сотрудников Росгвардии. Маршруты экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к местам проведения торжеств.

В рамках пикника традиционно были организованы международные соревнования «X-WATERS UGRA 2024» по  заплыву на открытой воде, в которых  приняли участие более 240 спортсменов. 

Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.

Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

23.07.2024

23.07.2024