Росгвардия обеспечила безопасность летнего фестиваля «ПикникХМ» в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре обеспечили охрану общественного порядка в период проведения ежегодного фестиваля «ПикникХМ», состоявшегося в минувшие выходные на набережной реки Иртыш в городе Ханты-Мансийске.
Летний праздник «ПикникХМ» установил новый рекорд посещаемости и собрал около 20 тысяч жителей окружной столицы и гостей из других регионов и стран.
Перед началом проведения мероприятий сотрудники ОМОН «Стерх» территориального Управления совместно с кинологом обследовали места массового скопления граждан.
Кроме этого, были организованы посты охраны правопорядка из числа сотрудников Росгвардии. Маршруты экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к местам проведения торжеств.
В рамках пикника традиционно были организованы международные соревнования «X-WATERS UGRA 2024» по заплыву на открытой воде, в которых приняли участие более 240 спортсменов.
Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.