Двадцать тысяч человек на одной набережной
20 июля при поддержке «Газпромнефть-Хантоса», Администрации города Ханты-Мансийска, Фонда развития Югры, Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» состоялся восьмой «ПикникХМ».
«С помощью грантового конкурса «Родные города» «Газпромнефть-Хантос» поддерживает инициативы региональных лидеров – всех тех, кто хочет привнести позитивные изменения в жизнь своего родного города. И фестиваль «ПикникХМ» является отличным примером. Проект начал набирать обороты с 2016 года, получив грант программы социальных инвестиций компании. Фестиваль стал главным летним событием столицы Югры не только для горожан, но и для туристов и социальных предпринимателей из других регионов. Так, результатами этого года стали 180 заявок на участие и более 20 тысяч гостей, что доказывает его успех и значимость», – рассказала Оксана Панкевич, куратор программы «Родные города» в Югре.
Ещё немного цифр восьмого Пикника: более 20 человек в команде, 26 волонтёров-помощников на самом мероприятии, 10 тематических площадок и более ста активностей. С каждым разом всё больше людей приезжают на фестиваль из других городов. Например, семья Потаповых из Югорска: «Мы узнали про мероприятие из соц.сетей. Старшую и младшую оставили дома, взяли двоих детей и отправились в путь. И вот мы здесь, участвуем в конкурсе «Пикник на пикнике», наслаждаемся праздником, впитываем невероятную атмосферу».
Побывать на фестивале в Ханты-Мансийске посчастливилось и 44 молодым лидерам некоммерческих организаций, которые прибыли из 8 стран СНГ на международную стажировку на базе образовательного центра «Добрино», и 21 семье из 15 муниципальных образований Югры – участников регионального форума Движения первых «Родные-любимые», и 240 спортсменам, собравшихся со всей России, чтобы переплыть Иртыш на X-WATERS Ugra.
115 200 рублей удалось собрать для Артёма Кургузова. Теперь у юного хантымансийца с диагнозом ДЦП появится специальное приспособление для купания. Его семья благодарна каждому участнику аллей мастеров и красоты и здоровья, а также всем жителям города за неравнодушие и добрые сердца.
Мать Пикника, руководитель проекта Валентина Киселёва признаётся: «Так круто видеть, как оживает наша любимая набережная, на которой жители расстилают пледы и располагаются со своими близкими. Как встречаются и обнимаются друзья, которые давно не виделись. Как водитель такси поздравляет с праздником Пикника. Как приятно читать отзывы участников и их предложение отметить ПикникХМ красным цветом в календаре. Это невероятная радость осознавать, как за эти 8 лет люди прочувствовали нашу идею и понимают, что менять настроение своего города может каждый».