Вековые традиции казымских хантов станут этнокультурным достоянием Югры
Восемь дней провели сотрудники Окружного Дома народного творчества Югры в Белоярском районе, на земле, где живут хранители традиционной культуры казымских хантов.
В деревне Тугияны зафиксирован обряд поклонения Водному духу – мужчине, который управляет водной стихией и направляет рыбу по рекам. Вода для обских угров – символ жизни, поэтому является священной и обладает очищающей силой. Откроем небольшой секрет: на следующий день после обряда богатый улов очень порадовал местных жителей.
Близ села Полноват исследователи стали участниками обряда поклонения семерым охранителям устья реки Казым. По мифологическим представлениям народа ханты, болезни могут попасть к людям вверх по течению реки Обь на берестяной лодке. Чтобы не случилось беды, семь охранителей должны развернуть лодку и направить обратно на север.
Как управлять ненецкой лодкой - юрн хоп показали и рассказали жители села Казым Яков Тарлин и Полина Рандымова. Юрн хоп отличается от ай рыт (лодки восточной группы хантов) технологией изготовления, её характерная особенность плоскодонность, которая позволяет быть более устойчивой на воде.
Записаны уникальные рассказы жителей об обрядах, связанных
с рождением ребенка, в которых присутствуют традиции назначения матерей ребенка (поднимающей матери, пупковой матери, крестной матери), определения женщины, изготавливающей берестяную колыбель для ребенка, реинкарнации души умершего в ребенке и определения его духа-покровителя.
Особой энергетикой наполнена традиционная музыкальная культура народов ханты и манси. Экспедиция была бы неполной без записи песенного фольклора и элементов хореографического искусства, с которыми познакомили Таисия Гришкина, Галина Молданова и Анна Себурова.
Окружной Дом народного творчества благодарит жителей Белоярского района сотрудников Этнокультурного центра г. Белоярский, Центр историко-культурного наследия «Касум ёх» за помощь в проведении исследований, а также за сохранение и передачу традиционной культуры обско-угорских народов.
Ценная информация, запечатленная на фото и видеосъемку, станет материалом для дальнейшей работы по её включению в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Югры.
Окружной Дом народного творчества