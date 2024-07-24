Югра планирует развивать беспилотные авиасистемы
Команда Югры завершила работу на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024», где сотрудники Депинформтехнологий Югры приняли участие в секции «Форум Дроносфера».
В ходе секции были проработаны возможные сценарии применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях экономики региона: доставке грузов и медикаментов в труднодоступные районы, мониторинге лесных пожаров, строительном надзоре и создании геопространственных баз данных. Данные направления особенно актуальны с учётом географических и климатических особенностей Югры.
Кроме того, эксперты обсудили и другие вопросы этого достаточно нового и активно развивающегося направления: подготовку кадров в сфере БАС, их необходимые компетенции, а также нормативно-правовое регулирование отрасли.
Напомним, накануне на площадке ИННОПРОМа Правительством Югры было подписано соглашение, которое позволит активно развивать в регионе инфраструктуру управления беспилотными авиационными системами. В настоящий момент в Югре прорабатывается сеть маршрутов БАС, ведётся обследование посадочных площадок и построение инфраструктуры БАС. В июне в Ханты-Мансийске уже успешно прошли тестовые испытания по доставке лекарств в один из посёлков района.