Выставка рисунков ко Дню внуков и скандинавская ходьба: как проводят время активисты Центров общения старшего поколения Югры
Регулярно в Центрах общения старшего поколения, созданных при клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре, проходят мероприятия, которые позволяют людям серебряного возраста раскрыть свой творческий потенциал и активно провести время с пользой для здоровья.
Специалисты Отделения СФР и постоянные посетители Центра общения старшего поколения Нижневартовска, например, провели День внука, организовав выставку детских рисунков. В этот день внуки вместе со своими бабушками рисовали яркие и красивые картинки, общались и очень весело проводили вместе время. Рисунки выставили в зале клиентской службы, чтобы посетители тоже смогли полюбоваться и оценить работы детей.
Активисты Центра в Березовском районе дружно вышли на пешую прогулку в стиле скандинавской ходьбы. Прогулка с палками по стадиону очень популярна среди жителей района, особенно среди граждан старшего поколения. Скандинавская ходьба улучшает координацию движений, способствует выработке витамина D благодаря свежему воздуху и солнцу, а также закаливает организм и снижает частоту простудных заболеваний. Все участники зарядились хорошим настроением и бодростью духа на целый день.
Музей Белоярского управления технологического транспорта и специальной техники посетили участники Белоярского Центра общения старшего поколения. В музее выставлены фотографии со времен образования организации, также представлены 3-D модели машин и специальной техники, которая используется в работе. Активисты Центра с интересом осмотрели все экспонаты. Посещение музея окончилось чаепитием и концертом вокальной группы «Вариант».
Адреса Центров общения старшего поколения:
–г.Белоярский, 7 микрорайон, д. 5
– пгт. Березово, ул. Ленина, д. 8
– г.Нижневартовск, ул.Дзержинского, д.17Б
– г.Покачи, ул. Комсомольская, д. 3
Ждем всех желающих вести активный образ жизни и каждый день открывать для себя что-то новое!
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре