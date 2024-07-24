Открыта регистрация на юбилейный форум «Российский Север» платформы Росмолодёжь.События
С 20 июля открылась регистрация на 10-ый форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север» платформы Росмолодёжь.События. Оправить заявку на участие можно до 20 сентября 2024 года на платформе Росмолодёжь.События.
Мероприятие пройдёт в Салехарде с 20 по 23 ноября 2024 года. Программа форума направлена на развитие молодёжных сообществ коренных северян, сохранение языков и культуры, а также на развитие этнотуризма и медиасообществ в регионах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
На форум приглашаются участники в возрасте от 14 до 35 лет – молодые общественные деятели, занимающиеся социально значимыми вопросами малых этносов, языковые активисты, этноблогеры и дизайнеры, а также молодые активисты Движения Первых из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.
«Российский Север – уникальный форум, нужный и важный для молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Форум пройдёт в 10 раз – с одной стороны, мы должны подвести итоги десятилетия, с другой – обозначить планы и векторы развития молодёжного движения Российского Севера на следующий период. Работы предстоит много как на самом форуме в Салехарде, так и после его проведения. Мы настроены на постоянную, круглогодичную работу с молодёжью коренных малочисленных народов нашей страны», – отметила программный директор «Российского Севера» Инесса Яунгад.
Образовательная программа форума будет представлена пятью треками: развитие молодёжных сообществ, сохранение и популяризация языков коренных народов, развитие этнотуризма, популяризация культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и создание единого медиаресурса «Российский Север».
При подаче заявки на участие в форуме претенденту необходимо заполнить анкету и подготовить видеовизитку участника. По итогам конкурсного отбора претендент получит информационное письмо с результатом рассмотрения своей заявки на участие. Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае как положительного, так и отрицательного решения.
Также участники форума смогут получить поддержу на реализацию своего проекта в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты размером до 1,5 млн рублей.
Форум проводится на Ямале с 2021 года, с 2022 года Ямал определен постоянной площадкой форума «Российский Север». Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.
По вопросам участия в форуме обращаться в аккаунт социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/ros_sever.