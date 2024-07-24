Открыта регистрация на юбилейный форум «Российский Север» платформы Росмолодёжь.События

Регулярно в Центрах общения старшего поколения, созданных при клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре, проходят мероприятия, которые позволяют людям серебряного возраста раскрыть свой творческий потенциал и активно провести время с пользой для здоровья.