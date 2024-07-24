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В Югре Росгвардия рассказала региональным журналистам о проведении ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией»

24.07.2024

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре  подвели промежуточные итоги Всероссийской ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией».

На территории военно-спортивного палаточного лагеря «Спецназ. Дети» в сельском поселении Шапша Ханты-Мансийского района начальник пресс-службы территориального Управления подполковник полиции Наталья Васильченко озвучила журналистам общественно-политической газеты «Новости Югры» и Городскому информационному центру Ханты-Мансийска итоги проведенных росгвардейцами для детей и молодёжи автономного округа  с 1 июня 2024 года  познавательных мероприятий, уроков мужества и мастер-классов, а также военно-спортивных игр и конкурсов.    

Так, в Ханты-Мансийском отделе вневедомственной охраны  росгвардейцы организовали для ребят День открытых дверей и проинформировали о задачах ведомства. В детском оздоровительном лагере при СОШ № 3, в спортивный лагерь 7-ой школы ребята узнали много нового о службе во вневедомственной охране. 

А в городах Покачи, Лангепас, Когалым и Сургут сотрудники вневедомственной охраны  провели  утреннюю зарядку с воспитанниками детских лагерей, а также уроки мужества с демонстрацией специальных средств и средств бронезащиты, которые используются при несении службы. Дети прониклись уважением к профессии и поделились, что хотят прийти на службу в Росгвардию.

Кроме этого, инспектор-кинолог территориального управления Росгвардии прапорщик полиции Артур Нугманов провел мастер-класс по дрессировке собак для воспитанников детского палаточного лагеря в Шапше. Ребята приехали в лагерь из разных уголков России, в том числе из Новосибирска и Санкт-Петербурга.  Росгвардеец рассказал о службе четвероногого напарника по кличке «Лорд» и показал детям в возрасте с 8 до 16-ти лет, чему научилась минно-розыскная собака чуть более чем за 2 года службы, где прошла обучение и какие у неё привычки. 

Прапорщик полиции Артур Нугманов сказал детям, что собака служит в Росгвардии с шестимесячного возраста, прошла обучение в Тюменском кинологическом центре ведомства, весит 40 килограммов, питается сухим кормом и живёт в вольере.

Мероприятия Всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» продлятся до 31 августа.

Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

24.07.2024

24.07.2024