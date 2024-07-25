В Ханты-Мансийске будет разработана стратегия развития культурного добровольчества до 2030 года совместно с представителями из 7 стран СНГ
Всероссийский форум волонтёров культуры пройдет с 1 по 5 августа 2024 года. Форум соберет более 150 лидеров социокультурных инициатив, представителей профильных ведомств и учреждений культуры со всей страны для обмена опытом по ключевым направлениям деятельности, встречи с федеральными экспертами сферы культуры и искусства, добровольчества и НКО.
Участников ждет полезная и культурная программа, более 30 учебных модулей в сфере медиа и развития личного бренда, развития социального бизнеса, привлечения коммерческих средств для собственных инициатив, сохранение культурного наследия народов России. По итогам форума будет разработана Стратегия развития культурного добровольчества до 2030 года.
«Волонтеры культуры несут важную миссию – через участие молодежи в проектах и программах в сфере культуры они воспитывают в ребятах патриотизм. На форуме соберутся лидеры социокультурных изменений, будут обобщены добровольческие практики в сфере культуры и разработана стратегия развития этого волонтерского движения на ближайшие 5 лет. Наш круглогодичный образовательный центр «Добрино» помогает добровольческим сообществам по всей стране совершенствоваться, объединяться для реализации общих задач, обозначенных Президентом России, выстраивать более эффективную работу. Уверен, что каждый участник вынесет из программы форума максимум пользы», – отметил Яков Самохвалов, директор департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.
Также в рамках Года волонтерского движения в странах СНГ на Форум приедут представители из 7 стран: Белоруссии, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Эксперты примут участие в разработке Стратегии развития культурного добровольчества до 2030 года, а также поделятся опытом сохранения и популяризации культурного наследия в современном контексте.
Официальным партнером Форума стала программа «Территория культуры Росатома». В рамках программы оказывается методическая помощь театрам, музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры атомградов, внедряются инновационные управленческие и стратегические решения, проводятся мероприятия по повышению квалификации профильных специалистов для поэтапной модернизации сферы культуры «изнутри».
«Мы развиваем культурное добровольчество вместе с Ассоциацией Добро.рф и Минкультуры России с 2018 года, за это время выстроена инфраструктура, созданы региональные отделения, открыто 100 профильных Добро.Центров, мы вовлекаем жителей в культурную жизнь нашей страны, сохраняем культурное наследие, реализовываем культурные проекты и работаем над профориентацией и снижением дефицита кадров в учреждениях культуры в малых городах России, помогаем в обновлении коммуникационных стратегий муниципальных музеев и в пополнении музейных фондов. И для нас важно в дни форума определить направления деятельности на ближайшие 6 лет с учетом национальных целей нашей страны, надеемся, что на площадке круглогодичного молодежного образовательного центра «Добрино» мы определим будущее социального института культурного добровольчества и вдохновим всех участников на реализацию стратегии», – отметила Милена Богданова, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры».