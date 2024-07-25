Стали известны победители конкурса на грант Губернатора Югры в номинации проектов «Движение первых»
21 проект из 12 муниципальных образований автономного округа получит региональную поддержку на общую сумму 8 786 860 рублей по итогам конкурса на грант Губернатора Югры в номинации проектов «Движение первых».
Победителей определили на заседании Координационного совета по предоставлению грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества.
Впервые не только в Югре, но и во всей стране грантовый конкурс был организован по модели школьного инициативного бюджетирования. Он прошел при поддержке регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в Югре и Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ.
Участниками стали команды из учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций округа и педагогов-наставников «Движения Первых». Главной целью конкурса было содействие созданию и развитию условий для совместной деятельности учащихся югорских образовательных учреждений.
«Первый опыт такого грантового конкурса для школьников по модели школьного инициативного бюджетирования получился удачным: достойных идей в заявках было действительно много. Среди победителей достаточно большое число проектов связано со сферой медиа – это создание медиауголков, контент-студий, школьного радио. Вместе с Российским обществом «Знание», продюсерским центром «Красная лодка» и обладателями грантов в сфере медиа наш департамент проработает типовой план для таких проектов, который будет направлен на популяризацию российских традиционных духовно-нравственных ценностей и историческое просвещение, обозначенных соответствующими Указами Президента России», - отметил директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.
Успех эксперимента в плане активности и вовлеченности ребят в процесс социального проектирования отмечает также директор Фонда гражданских инициатив Югры Дмитрий Сафиоллин.
«В адрес грантооператора поступило много достойных идей, но поддержку получили лучшие: от благоустройства школьных пространств до развития медиасообществ учеников — отличные проекты, которые будут реализованы теперь в образовательных учреждениях Югры», — сообщил он.
Напомним, что конкурс проходил в два этапа. На первом этапе на сервис ЕЛКА поступило 146 идей от общеобразовательных школ региона. Из них эксперты отобрали и допустили до второго этапа 63. По итогам второго этапа зарегистрировано 56 заявок. Независимой экспертизой идей участников занимались 6 экспертов в области социального проектирования и школьного инициативного бюджетирования.
Ознакомиться со списком победителей можно здесь