Ювелирная работа: хирурги внедрили новую методику оперативного лечения сложных пороков сердца
Кардиохирургия сегодня стремится к минимализму – максимальный результат при миниинвазивном подходе. Сердечно-сосудистые хирурги БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» освоили новую малотравматичную методику имплантации клапанов сердца. Лечение по новой технологии получили трое жителей Югры. «Пациенты молодые, 47-50 лет. У двух сургутян был диагностирован критический аортальный стеноз, жителю Нижневартовска требовалась реконструкция митрального клапана. Пациенты поступили к нам с жалобами на плохую переносимость физической нагрузки, одышку, отеки. После обследования, мы приняли решение об оперативном лечении», – рассказал Олег Ибрагимов, к.м.н., заведующий операционным блоком.
Объяснить, показать и помочь применить на практике – мастер-класс для сургутских коллег провел к.м.н., врач – сердечно-сосудистый хирург из новосибирского НМИЦ им. Академика Е.Н. Мешалкина Алексей Пивкин. «Отмечу высокий уровень мастерства всей кардиохирургической бригады. Грамотные специалисты!», – поделился впечатлениями от двух дней работы Алексей Николаевич.
Подобные мастер-классы проходят регулярно в рамках взаимодействия с ведущими клиниками страны по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В первый день методику демонстрировал приглашенный кардиохирург, на следующий – операцию по имплантации аортального клапана через мини-доступ провел Олег Ибрагимов. «Малоинвазивные операции по устранению тяжелых приобретенных пороков сердца проводят ежегодно, но их количество уступает объемам федеральных центров. Алексей Николаевич продемонстрировал нам свой подход, исходя из собственного опыта и современных стандартов хирургического лечения данных больных, – отметил Олег Ибрагимов, к.м.н., заведующий операционным блоком.
Сейчас двое пациентов продолжают лечение в кардиохирургическом отделении, еще один находится под наблюдением врачей в отделении анестезиологии и реанимации.
Справка: ежегодно в диспансере проводится свыше 4000 операций на сердце. За 25 лет работы прооперировано почти 60 тысяч пациентов. Результаты деятельности кардиохируругической службы говорят сами за себя - наш округ стабильно на протяжении нескольких лет входит в пятерку регионов страны с самой низкой смертностью населения от болезней системы кровообращения - показатель Югры в 2,3 раза ниже, чем в РФ.