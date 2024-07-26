Сертификационный аудит как инструмент, позволяющий эффективно повышать и развивать качество медицинской помощи
В БУ «Няганская городская поликлиника» проходят контрольные мероприятия
для подтверждения статуса соответствия установленным Международным стандартам менеджмента качества ISO 9001:2015. На протяжении трех дней Людмила Гринберг - эксперт по сертификации Системы менеджмента в очном формате работает с заведующими отделений учреждения, посещает диагностические кабинеты и врачебные приемы. Каждому специалисту – общие и индивидуальные вопросы по организации рабочего процесса. Согласно запросам - каждый предоставляет соответствующую нормативную документацию о деятельности вверенного подразделения.
По результатам взаимодействия и изучения предоставленных нормативно-правовых документов, экспертом будет предоставлено соответствующие заключение и принято решение о подтверждении имеющегося сертификата менеджмента качества ISO 9001:2015.
«В своей работе мы рассматриваем данный сертификат соответствия, в первую очередь, как инструмент, позволяющий эффективно повышать и развивать качество услуг
для населения. И, безусловно, наличие сертификата ISO 9001:2015 – это не только фактор престижа, но и признание нашей состоятельности, оценка командных действий, направленных на повышение эффективности лечения пациентов, а также новый стимул для еще более плодотворной работы», - уверена Светлана Борисенко, главная медицинская сестра.