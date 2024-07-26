Сертификационный аудит как инструмент, позволяющий эффективно повышать  и развивать качество медицинской помощи

Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в августе 2024 года. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.

2 августа 2024 года через банки поступит: