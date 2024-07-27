Руслан Кухарук подвел итоги встречи с управленческой командой Радужного
Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук завершил рабочую встречу с управленческой командой Радужного. Руководитель региона поблагодарил главу города Сергея Жестовского и его команду за открытый разговор и серьезное погружение в проблематику муниципалитета.
«Хочу поблагодарить за такое серьезное погружение в вопросы, связанные с развитием муниципалитета. Встреча получилась продуктивной и крайне важно, что поднятые темы актуальны для жителей Радужного», — сказал Руслан Кухарук.
Отметим, что вечером в Радужном Руслан Кухарук также встретится с представителями общественности и активными жителями города.
«Участники управленческой команды не просто рассказали о показателях своей деятельности, все комментарии связаны с будущим развитием муниципалитета, это вселяет уверенность в то, что все-таки есть будущее у Радужного. У меня от общения с управленческой командой, с представителями больших трудовых коллективов сложилось впечатление, что желание есть, такое настроение я услышал. Надеюсь, дополнение картины относительно будущего Радужного мы услышим на встрече с жителями, услышим запросы жителей. Это вектор, на который нам нужно обратить внимание для определения стратегии развития муниципалитета. На что в первую очередь обратить внимание и в части наличия финансирования, и в части программного подхода. Приоритеты должны определять люди», — подчеркнул Руслан Кухарук.