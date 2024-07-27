Возможности прохождения стажировки в специализированном учреждении
В текущем году специалисты БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» прошли стажировку в БУ «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница». Медицинские психологи прошли двухнедельное обучение в части оказания психологической помощи участникам специальной военной операции
и их родственникам. Программа курса стажировки включала в себя такие темы
как: особенности ведения первичного (диагностического) приема, проведение групповых форм работы с участниками СВО и их близкими, работа с зависимостями, особенности диагностики эмоциональной сферы, коррекция и психопрофилактика эмоциональной сферы у детей участников СВО. Отдельной частью курса была психообразовательная лекция, проведенная врачом-психотерапевтом Владимиром Скибенко на тему посттравматического стрессового расстройства его особенностей и протекания.
«Несмотря на плотный график работы специалистов учреждения при оказании специализированной помощи, мы всегда готовы поделиться наработанным опытом
в сфере психиатрии, психотерапии и психологии. Специалисты больницы имеют большой опыт как в психолого-психиатрической практике, так и в научно-преподавательской сфере. Более пяти врачей преподают в Ханты-Мансийской медицинской академии,
трое сотрудников имеют ученую степень кандидата медицинских наук», - рассказала главный врач больницы Яна Качальская.