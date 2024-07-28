Абитуриенты Югорского госуниверситета подают заявления на две новые специальности
В Югорском государственном университете завершился прием заявлений на программы бакалавриата. С 20 июня в приёмную комиссию поступило почти 9 тысяч заявлений на очную форму обучения. Большинство абитуриентов подали документы через портал Госуслуг — для выпускников школ такая возможность имеется уже третий год.
Как сообщает «Югра-ТВ», это на 1,5 тысячи больше, чем в 2023 году. Самыми востребованными стали четыре специальности — «Юриспруденция», «Нефтегазовое дело», «Экономика» и «Лингвистика».
В нынешнем году ЮГУ открыл две новые специальности, поэтому в университете стало больше бюджетных мест. По словам Ольги Ситниковой, ответственного секретаря приёмной комиссии ЮГУ, на 800 мест увеличено количество по обоим бюджетным направлениям — и бюджет РФ и бюджет Югры.
«Увеличилось количество бюджетных мест по Югре, так как у нас открылись две новые специальности: специальное дефектологическое образование и педагогическое образование с профилями учителя начальных классов и учителя информатики», — сказала Ольга Ситникова.
ugra-news.ru