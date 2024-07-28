Семья 13-миллионного посетителя выставки «Россия» из Сургута посетила Киров
27 и 28 июля Киров посетила семья Татьяны Ясюкович. Жительница Сургута стала 13-миллионным посетителем выставки-форума «Россия». Татьяна приезжала на выставку вместе со своей дочерью и внуками. В подарок семье вручили двухдневный тур по городу Кирову, который в этом году отмечает свое 650-летие. В столицу вятского края семья приехала в том же составе.
В Кирове с гостями встретился первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов. "Эмоции от встречи самые положительные. Было приятно слышать, что гостям понравился наш город, они отметили чистоту и ухоженность, - сказал Дмитрий Курдюмов. - Рады, что смогли познакомить эту семью с нашей славной вятской землей и ее достопримечательностями".
В столице вятского края гости вместе с профессиональным экскурсоводом посетили исторические места, познакомились с народными промыслами и вятской кухней. В программе визита также - прогулка по «Вятскому Арбату» - пешеходной Спасской, посещение Вятского художественного музея, музея Дымковской игрушки, экскурсия в Космоцентр. Кроме того, для них провели экскурсию на конный двор, предложили пострелять из лука и сразиться на мечах в доспехах русского воина.