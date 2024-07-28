Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи теперь под защитой Росгвардии
В Югре подразделения вневедомственной охраны Росгвардии продолжают обеспечивать социально значимый транспорт средствами централизованной охраны.
Накануне 38 автомобилей и рабочих планшетов бригад скорой медицинской помощи города Сургута были оснащены кнопками тревожной сигнализации.
Ни для кого не секрет, что на вызовах бывают агрессивные пациенты, их родственники либо знакомые, как правило находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что создает угрозу для медицинских работников.
Суть системы проста: в случае опасности или другой экстренной ситуации медицинский работник может нажать кнопку на специальном брелоке, и в кратчайшие сроки к нему на подмогу приедут сотрудники Росгвардии. Использовать «тревожную кнопку» можно и в общественном транспорте, и даже в частном автомобиле.
26 июля специалисты Росгвардии провели с медицинским персоналом инструктажи по правилам использования тревожных кнопок и на практике отработали действия по пресечению противоправных действий в отношении бригады.
Установка тревожных кнопок поможет медикам станции скорой помощи чувствовать себя в безопасности, а в случае угрозы, либо нападения минимизирует негативные последствия.
Работа в данном направлении будет продолжена.