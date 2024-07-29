Благодарность с фронта. Танкисты из ЛНР обратились к сургутским медработникам
Коллективу БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» выразила признательность 11 отдельная танковая бригада 25 армии. От командования на имя главного врача Дмитрия Гарайса и главной медсестры Яны Барановой поступила благодарность за поставки гуманитарного груза, а также за помощь в приобретении медикаментов и расходных материалов для раненых бойцов, выполняющих свой долг на территории Луганской народной республики.
Отметим, что военнослужащим и проживающему на прифронтовых территориях гражданскому населению сотрудники травмбольницы оказывают поддержку на постоянной основе. Она не ограничивается только гуманитаркой. Врачи клиники добровольно отправляются в командировки в новые регионы на подмогу коллегам. А непосредственно в больнице организована серьёзная работа по лечению, реабилитации и сопровождению раненых участников СВО и нуждающихся в плановой высокотехнологичной медицинской помощи жителей Донбасса.