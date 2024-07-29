В Урае экипаж Росгвардии нашел потерявшегося ребенка
В Урае сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре установили местонахождение потерявшегося ребенка.
Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил сообщение из дежурной части полиции о том, что в районе 3 мкр. потерялась 4-летняя девочка, гулявшая с мамой. Самостоятельно женщина разыскать дочь не смогла.
Экипаж выдвинулся в район предполагаемого местонахождения малышки и заметил ее в парке около городской администрации.
Ребенок убежал от матери во время прогулки, заблудился и в одиночестве преодолел расстояние в один километр.
Сотрудники Росгвардии передали девочку взволнованной маме, прибывшей на место происшествия с инспектором ПДН.