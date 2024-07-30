Школьница из Ханты-Мансийского автономного округа прошла в финал всероссийского конкурса лекторов
Определены финалисты номинации «Школьники» Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2024. Они поедут учиться публичным выступлениям в МДЦ «Артек» и получат шанс стать лектором Общества «Знание». В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 94 из Ханты-Мансийского автономного округа.
В финал проекта прошла Екатерина Евгащина из школы №5 г. Лангепас. В своей лекции она раскрывает правды и мифы об Отечественной войне 1812 года. Является ли Бородино главной битвой войны 1812 года? Правда ли, что нападение Наполеона остановили морозы? Эти и другие вопросы школьница рассматривает в рамках конкурса.
Самыми популярными тематиками у юных лекторов по стране стали: «Культура и искусство» (921 заявка), «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность» (898 заявок), «История и сохранение исторической памяти» (783 заявки). Лекции читают выпускники художественных и музыкальных школ, активисты школьных медиацентров, экскурсоводы и краеведы. Каждый пятый участник номинации «Школьники» — из новых регионов.
«Мы проанализировали свыше пяти тысяч заявок со всей России. Хочу отметить, что ребята не пересказывают учебники, а делятся своим опытом. В таком юном возрасте они уже занимаются разработками в информационных технологиях и робототехнике, пишут и выпускают книги, проводят экскурсии. Наши финалисты — талантливые, увлеченные ребята. Уверен, что они смогут вдохновить тысячи слушателей на саморазвитие, изучение чего-то нового!» — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Школьный финал пройдет в профильной смене Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов. Позади у них пять этапов отбора, среди которых собеседования с победителями прошлых сезонов Знание.Лектор, а ныне — лекторами Российского общества «Знание», федеральными экспертами.
До начала смены финалисты получают возможность прочитать лекцию у себя в регионе при поддержке Общества «Знание» и повысить шансы на победу в конкурсе. Также участники могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело».
Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания Знание.Лектор для взрослых и студентов. Подать заявку можно на сайте проекта.