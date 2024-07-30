Отделение СФР по ХМАО – Югре выплачивает пособие по уходу за 9,5 тысячами пожилых югорчан и людьми с инвалидностью
Неработающие югорчане, которые заботятся о близких и родственниках, нуждающихся в уходе, ежемесячно получают в региональном Отделении Социального фонда России компенсационное пособие. В 2024 году Отделение СФР по ХМАО – Югре предоставляет компенсацию на 9 596 человек, за которыми в настоящее время ведется уход.
Средства предоставляют при уходе за гражданами с инвалидностью, в том числе за детьми с инвалидностью, за людьми пенсионного возраста, достигшими 80 лет, и за нетрудоспособными людьми, если по медицинским показаниям им требуется присмотр.
Размер компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми старше 18 лет в Югре составляет 1 380 рублей в месяц. Размер пособия родителям и опекунам детей с инвалидностью, в том числе людям с инвалидностью с детства первой группы, составляет 15 000 рублей в месяц. Компенсационная выплата перечисляется одновременно с пенсией гражданину, за которым осуществляется уход.
Выплата может быть назначена одному человеку, который обеспечивает уход за несколькими нетрудоспособными гражданами независимо от факта совместного проживания и степени родства. В этом случае компенсационная выплата назначается за каждого из них. Периоды ухода за нетрудоспособными и гражданами с инвалидностью засчитываются ухаживающему в стаж и увеличивают его пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит право на пенсию и её размер. Полный год ухода дает ИПК 1,8 и год стажа.
Для оформления ухода за нетрудоспособным гражданином необходимо заявление от лица, которое будет вести уход, и согласие самого нетрудоспособного. Выплату по уходу можно оформить онлайн через портал Госуслуг или лично в клиентский службах Отделения СФР по ХМАО - Югре или в МФЦ.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре