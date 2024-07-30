Ветераны боевых действий и члены их семей получают психологическую поддержку в больнице
Психологическая поддержка участников специальной военной операции имеет большое значение для восстановления и адаптации бойцов после службы. В БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» с 2023 года работает кабинет медико-психологического консультирования, специалисты которого оказывают все виды психологической помощи не только военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения СВО, но и членам их семей.
«Основное, с чем обращаются ко мне в кабинет медико-психологического консультирования – невротическое чувство вины. Например, пришел с войны молодой человек, контузия у него была, и у него было чувство вины, потому что он остался жив, а товарищи погибли. Еще обращались беженцы с Украины. Полгода ходил ко мне пожилой мужчина с депрессией. Там у него остался дом и все имущество, и в этом возрасте принять такую потерю было, конечно, сложно. Но самые тяжелые случаи связанны с потерей близких. Чаще всего я работаю с матерями и женами погибших участников СВО. Эмоциональная сфера – тревога, депрессия, горе. Когда женщины отправляют на фронт своих мужчин, будь то сын или муж, то конечно, тут развивается тревога, ночами не спят, появляется напряжение, ожидание телефонных звонков, сообщений, все это приводит к депрессивно-тревожным состояниям и к неврозу. Кому-то достаточно одной консультации для улучшения состояния, а дальше справляются сами, с поддержкой родственников. А кому-то требуется несколько консультаций и глубокая проработка ситуации», - рассказывает Людмила Мальцева, медицинский психолог больницы.
С начала 2024 года в кабинет медико-психологического консультирования обратилось 20 человек. И если в прошлом году в основном это были члены семей участников специальной военной операции, то в этом – большая часть обратившихся за психологической поддержкой – сами ветераны боевых действий. Помимо психологической помощи, участники СВО могут получить в Пыть-Яхской окружной клинической больнице всю необходимую медицинскую помощь в самые сжатые сроки. В рамках алгоритма индивидуального сопровождения для этой категории пациентов неотложная медицинская помощь, консультации врачей, диагностические и лабораторные исследования проводятся за 1 день, сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, не превышают 7 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. Также, в период пребывания в отпуске, участники специальной военной операции могут в течение одного дня пройти профилактический осмотр или диспансеризацию.