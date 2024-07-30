В Нижневартовске пройдет международный волейбол
С 20 по 27 августа в Нижневартовске состоится Международный турнир по волейболу «Кубок Губернатора Югры», посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
В соревнованиях ожидается участие команд из 4 стран мира: России – «Самотлор» (Нижневартовск) и «Газпром-Югра» (Сургут), а также сборных из Республики Беларусь и Китая. Также планируется прибытие в Югру команды из Катара.
Первые матчи пройдут 21 августа в 16:00 в спортивном комплексе «Самотлор». 26 августа по завершении последних матчей состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.
Кроме того, индивидуальными кубками и призами по итогам турнира будут награждены лучшие: нападающий, защитник, блокирующий, связующий, подающий, а также самый ценный игрок соревнований.
Пресс-служба АУ ЮграМегаСпорт