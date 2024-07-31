В Югре появится первое быстровозводимое отделение Почты России
В с. Угут Сургутского района ХМАО Почта России возведёт новое помещение для отделения по технологии быстровозводимой конструкции взамен устаревшего здания. Это будет первое здание модульной конструкции, в котором расположится современный почтовый офис с расширенным функционалом.
Почтовое отделение площадью 25 кв.м будет находиться рядом с Администрацией с. Угут. Здание будет работать полностью автономно и требует лишь подключения к электросетям. В новом офисе предусмотрено все необходимое для сотрудников и клиентов: оборудованные места для работы и отдыха персонала, отопление, водоснабжение, кондиционер. Для удобства маломобильных клиентов установят пандус и кнопку вызова персонала.
Масштабный проект по модернизации сельских отделений, инициированный Президентом В.В. Путиным, стартовал в 2022 г. по всей стране. За два года программы модернизации сельских отделений Почта отремонтировала пять сельских отделений в Югре. Благодаря программе модернизации уже более 14 000 сельских жителей Югры получают почтовые и финансовые услуги в комфортных условиях. Модернизированные сельские отделения отличаются расширенным функционалом. Здесь можно не только получить или отправить посылку, но и подтвердить учётную запись на сайте Госуслуг, а также благодаря оборудованному уголку здоровья клиенты могут самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.
Помимо строительства быстровозводимого отделения, Почта России в этом году отремонтирует ещё центральное отделение 628011 г. Ханты-Мансийска. Ремонт этого городского отделения будет выполнен за счёт суммы налоговой льготы, полученной Почтой России от регионального правительства Югры.