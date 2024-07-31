В правительстве Югры обсудили сохранение традиций и культуры коренных народов Севера
Врио губернатора Югры рабочую неделю начал со встречи с членом Совета Федерации РФ, первым вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александром Новьюховым и президентом общественной организации «Спасение Югры» Людмилой Алферовой.
Главная тема встречи — сохранение традиций, культуры, в целом, уклада жизни и традиционных промыслов коренных народов Севера.
«Этим направлением коллеги занимаются экспертно на протяжении многих лет, к примеру, «Спасению Югры» в этом году — 35 лет, помогают региональным и федеральным органам власти вырабатывать решения для коренных жителей округа», — заметил Руслан Кухарук.
Александр Новьюхов обратил внимание на важность вовлечения и сотрудничества с общественными организациями, прежде всего в реализации инициатив, направленных на сохранение традиционного уклада и развитие культуры, работу с детьми и молодежью. Например, ежегодно «Спасение Югры» проводит около 50 подобных мероприятий, готовы увеличить их число и количество участников. Сейчас департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры реализует проект «Школа лидеров коренных малочисленных народов Севера». Он поможет молодежи из числа народов ханты, манси и лесных ненцев реализовать себя как политических и общественных лидеров.
«Также на встрече обсудили обратную связь от коренных жителей, вопросы, которые их волнуют сегодня. Они, как правило, касаются мер поддержки для развития северного оленеводства, рыболовства, других промыслов. Решения по этим запросам уже обсуждали на встрече с жителями в Казыме, продолжим диалог в ходе других рабочих поездок и специальных выездов в национальные поселки», — отметил руководитель региона.
Руслан Кухарук поблагодарил Александра Новьюхова и Людмилу Алферову за встречу.
«Фундамент для новых совместных проектов заложен. Отдельный приоритет — сохранение уникальной культуры, а также создание условий для занятости, ведения своего дела», — отметил глава региона.