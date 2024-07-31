Экипаж Росгвардии пресек действия сургутянина, создававшего опасные ситуации на дороге
В Сургуте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали на маршруте патрулирования 41-летнего водителя иномарки с признаками опьянения.
Накануне вечером на перекрестке улиц Маяковского-Университетская внимание экипажа Росгвардии привлек белый «Citroen C4», водитель которого опасно маневрировал на дороге и создавал угрозу безопасности дорожного движения.
Наряд принял решение остановить данное транспортное средство. Водитель иномарки находился в состоянии опьянения, его речь была невнятной, а в салоне автомобиля сотрудники Росгвардии заметили мединские шприцы и шгуты.
Для дальнейшего разбирательства на место происшествия был вызван наряд ДПС. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Его ждет лишение прав, а автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.
В социальных сетях местные жители выразили слова благодарности сотрудникам Росгвардии и полиции: «И вот такие водители катаются по дорогам нашего города, а рядом дети гуляют. Огромное спасибо службам, которые ловят таких потенциальных убийц», – говорится в сообщении.