Наркотики – зло, не устают напоминать медицинские работники
Выездные встречи с коллективами организаций и предприятий, на которых медицинские работники БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» проводят беседы о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ – традиционный подход в профилактике наркомании. Ряд таких встреч с производственными коллективами запланированы в рамках исполнения решений принятых Антинаркотической комиссией города Пыть-Яха.
«Первыми, к кому на встречу отправилась фельдшер отделения медицинской профилактики поликлиники Светлана Пеленкова, стал трудовой коллектив СИБУРа. Радует, что руководители крупных производственных предприятий заинтересованы в сохранении здоровья своих работников и всегда готовы сотрудничать с медицинскими работниками в вопросах профилактики заболеваний», - рассказала Ольга Мураткина, заведующий отделением медицинской профилактики поликлиники.
Современные наркотические вещества – постоянно изменяющиеся по составу и психотропному действию на организм синтетические наркотики, которые несут серьезную угрозу физическому и психическому здоровью человека. В рамках антинаркотической пропаганды до конца года запланировано проведение ряда аналогичных профилактических мероприятий, совместно с работниками правоохранительных органов, а также при активном участии руководства образовательных, муниципальных учреждений и производственных предприятий.