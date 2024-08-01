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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР!

01.08.2024

Сургутский государственный педагогический университет планирует в ближайшее время объявить дополнительный набор абитуриентов на 2024-2025 учебный год по новой направленности: «Русский язык и литература»,
«Русский язык и Родной язык (хантыйский/мансийский)» (бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Срок обучения: 5 лет.

Вступительные испытания:

1. Русский язык (ЕГЭ) (проходной бал от 40);
2. Обществознание (ЕГЭ),
3. Профессиональное испытание (сочинение).

Все обучающиеся по данной программе обеспечиваются местами в общежитии СурГПУ, государственной академической стипендией и всеми мерами поддержки, предусмотренными законодательством РФ и ХМАО- Югры.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  8(3462) 65-08-18 – Ганущак Николай Васильевич – декан филологического факультета.

Следите за сайтом СурГПУ www.surgpu.ru

01.08.2024

01.08.2024