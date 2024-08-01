С начала 2024 года Отделение СФР по ХМАО-Югре заблаговременно подготовило документы для назначения пенсии более чем 8 тысячам югорских жителей
Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которым предстоит выход на пенсию, могут обратиться в региональное Отделение Социального фонда России для заблаговременной подготовки документов для её назначения. С начала 2024 года таким правом воспользовались 8 976 жителей Югры.
Обратиться за данной услугой югорчанам необходимо заранее – от года до 5 лет перед наступлением пенсионного возраста. Напомним, что в 2024 году в автономном округе выйти на пенсию смогут женщины, родившиеся в 1969 году, то есть в возрасте 55 лет, и мужчины, родившиеся в 1964 – возрастом в 60 лет. Обязательным условием является наличие не менее 15 календарных лет страхового стажа в районах Крайнего Севера, либо 20 календарных лет в приравненных к ним местностях для женщин и 25 лет — для мужчин, а также минимальное значение ИПК 28,2.
«Заблаговременная работа помогает избежать неточностей в данных о трудовом стаже и подготовить документы перед выходом на пенсию. Наши специалисты помогут направить запросы бывшим работодателям и в архивные органы, проверят юридическую правильность заполнения трудовой книжки, справок и других сопутствующих назначению пенсии документов, подготовят макет пенсионного дела к моменту назначения пенсии. Они также при необходимости дополнят индивидуальный лицевой счёт предпенсионера недостающими сведениями», – рассказала заместитель управляющего Отделения СФР по ХМАО-Югре Ольга Галюк.
Работающие граждане предпенсионного возраста могут провести заблаговременную работу через своего работодателя либо обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО – Югре.
В результате проведенной работы пенсионные права гражданина будут отражены на лицевом счете в полном объеме. Благодаря этому за назначением пенсии можно будет обратиться не выходя из дома через портал Госуслуг.
Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, позвонив по телефону: 8 800 10 000 01 (звонок бесплатный).
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Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре