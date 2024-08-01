Государственная библиотека Югры будет праздновать свой 90-летний юбилей вместе с жителями города

Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которым предстоит выход на пенсию, могут обратиться в региональное Отделение Социального фонда России для заблаговременной подготовки документов для её назначения. С начала 2024 года таким правом воспользовались 8 976 жителей Югры.