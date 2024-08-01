Государственная библиотека Югры будет праздновать свой 90-летний юбилей вместе с жителями города
4 августа, при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», в общественном пространстве «Лента времени» пройдет Добрый фестиваль «Книжная полка», который станет большим семейным городским праздником.
Гостями литературной площадки станут известные писатели России: Мария Колкер, Катерина Бордон, Вера Ильина, Станислав Секретов и Юлия Иванова. Писатели проведут серию встреч и творческих лабораторий для жителей города.
Также на фестивале будет организован обмен книгами, литературные свидания, аллея мастеров, серия творческих мастер-классов, ресурсные встречи с психологами и мотиваторами, игровые площадки для детей, вместе с гостями города будет создан новый арт-объект и многое другое.
В этот же день стартует городской квест «Ханты-Мансийск между строк», который раскроет литературные секреты столицы нашего округа.
Делись добрыми историями: концепция фестиваля говорит сама за себя и для того, чтобы жители и гости города смогли поделиться своими удивительными и добрыми историями пройдет акция «Полка добрых историй». Каждый желающий сможет подарить библиотеке часть своей книжной полки и, конечно же, рассказать о своем подарке. Это может быть любимая книга, журнал, фоторамка, постер, статуэтка, ваза, цветы, уютная кружка, счастливый талисман и многое другое.
Библиотека и сама не останется в долгу перед своими гостями. Каждый гость, предъявивший читательский билет Государственной библиотеки Югры сможет получить в подарок талон на чашечку вкуснейшего горячего шоколада. Если билета нет, его легко оформить на кафедре регистрации библиотеки.
Фудкорт фестиваля будет включать в себя продукцию наших партнеров (Кофе ХМ, Культштаб, кофейня «ОMБ») на тему «литературная кухня». В течение всего фестиваля будет работать музыкальная уличная площадка для талантливых исполнителей города. Именно на ней будут объявлены победители творческого конкурса «Идеальное совпадение», и в заключение праздника гостей фестиваля порадует концерт группы «Лови момент».
Фестиваль погрузит участников в удивительный мир книг, чтения и в очередной раз напомнит, что в библиотеке больше не скучно.
Добрый фестиваль «Книжная полка» стал одним из проектов-победителей грантового конкурса «Родные города» компании «Газпром нефть». Проект реализуется при поддержке «Газпромнефть-Хантоса».
Приходите: ул. Мира, 2
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